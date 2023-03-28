過渡房屋中央平台料今年第4季推出　議員嫌進度太慢

為利便申請過渡性房屋和善用資源，房屋局正計劃設立中央統一平台。房屋局副局長戴尚誠今（28日）出席房屋事務委員會會議表示，當局最快今年第2季推出中央通用申請表格，並預計第4季推出中央統一平台，屆時申請人可透過平台交表，獲得申請編號，之後可以在網上查詢申請進度及結果。有議員不滿，促局方盡快處理，解決基層殷切的住屋需求。

當局指，統一平台初步計劃分兩階段推出，首階段預計今年第4季推出，將集中處理和方便有需要人士申請過渡性房屋。第2階段則將於2024年第2季推出，會陸續加入其他功能，例如數據收集和分析工作。議員盧偉國今於會上不滿局方時間表，形容「使唔使等到第4季呀？」指過渡性房屋是為有急切需要為不適切住房的市民盡快改善住房環境，又形容「辦法總比困難多」，希望局方盡快處理。戴尚誠回應時會加快進度。

另外，房屋局提出調整甲類和乙類租戶比例，以提高過渡性房屋項目入住率。議員梁文廣關注，是否仍需要硬性規定維持甲乙類租戶的比例。戴尚誠回應，部分市區項目較多人申請，若無甲乙類租戶比例，乙項租戶或無法申請入住項目，故希望取得平衡，靈活調整比例。議員李慧琼則期望，政府可用推展簡約公屋的迫切度和力度，去處理過渡性房屋政策，冀兩者「並駕齊驅」。

據房屋局早前公布，已找到土地可提供超過2萬個過渡性房屋單位，其中約7,000個單位已投入服務，預計未來兩年有約14,000個單位落成。