男警涉洗黑錢逾624萬　暫毋須答辯　案件押5月初轉區院再訊

1名男警員涉嫌於2019年至2021年期間，以其銀行戶口「洗黑錢」逾624萬港元，該警其後被捕，並被落案起訴6項洗黑錢罪。案件今早（28日）於東區裁判法院作首次提訊，被告暫毋須答辯。控方指擬將案件轉介區域法院處理，並申請把案件押後至5月9日再訊，以待準備轉介往區院的文件。裁判官最終批准將案件押後，被告獲准以1萬港元保釋候訊，期間不准離港及須每周2天到警署報到。

報稱警員的被告鄺嘉傑（29歲），被控於2019年10月16日至2021年5月12日期間，知道或有合理理由相信某項財產，即以被告名義開設在中國銀行的2個帳戶、香港賽馬會帳戶、星展銀行帳戶及眾安銀行帳戶內，處理6筆總額約624.2萬港元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該些財產。

警員涉及洗黑錢案不時發生。於2022年，隸屬刑事調查隊的女警區嘉曼涉及與他人串謀洗黑錢53萬港元的案件，以及向報案人索取約100萬港元貸款、和接受被捕人士6萬港元貸款的案件，2宗案件被判囚共21個月，裁判官斥責知法犯法，令警隊蒙羞。

案件編號：ESCC 701/2023