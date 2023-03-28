賣假BLACK PINK門票騙財5萬　女侍應認罪判入更生中心

韓國女團BLACK PINK相隔4年再來港開騷，引起撲飛熱潮，有歌迷為見偶像一面，不惜以天價搶飛，卻不幸誤墮騙局。1名20歲女侍應於網上訛稱有門票出售，並以近5萬港元，成功向3人售出10張假門票，當她食髓知味再犯案時，卻被買家當場踢爆4張門票號碼相同，買家即時報案將她拘捕。涉案女子2星期前承認3項以欺騙手段取得財產及1項企圖以欺騙手段取得財產罪，押後至今天（28日）西九龍裁判法院判刑，裁判官最終決定判她入更生中心。

20歲被告徐曼洁，報稱任職侍應。她承認於2023年1月12日，在天水圍港鐵站B出口，銷售4張假演唱會門票為理由，而不誠實地取得1名郭姓女子1.96萬港元。其餘3罪均發生在同月14日，控罪指她在深水埗港鐵站A出口恒生銀行外，以9800港元，向1名姓司徒男子銷售2張假演唱會門票；在深水埗福榮街33號外，以1.9萬港元向1名姓馮男子銷售4張假演唱會門票；另在深水埗港鐵站D出口恒生銀行外，企圖向1名陳姓女子銷售4張假演唱會門票，以取得該陳姓女子2萬港元。

辯方律師今求情稱，被告曾到台灣升讀大學，但在前年因家庭經濟問題輟學回港。律師進一步指，被告父親因生意失敗和賭博，欠下數百萬港元債項。他之後離家，被告與家人卻因欠債須搬家。署理主任裁判官香淑嫻在判刑指，明白被告孝順顧家，但奈何用了十分錯誤的方法，考慮所有量刑因素後，決定按報告建議，判被告入更生中心。

案件編號：WKCC 238/2023