過去20年間僅10天有冰雹報告　天文台：在香港並不常見

本港在上周六(25日)迎來今年首個黃色暴雨警告信號，當日更出現大驟雨及狂風雷暴，天文台更兩度發出能有冰雹的特別天氣提示，其後更接獲在西灣河附近出現冰雹的報告。天文台昨日(27日)表示，冰雹在香港並不常見，2003至2022年的20年間亦只有10日曾有冰雹報告。另預料本港在本周中後期仍有幾陣驟雨，市民請留意最新天氣資訊。

天文台昨日在發表一篇題為「2023年首場暴雨及冰雹」的天氣隨筆，提及受低壓槽影響，廣東地區在上周後期(24至25日)天氣漸轉不穩定，低壓槽前可能有颮線發展，而本港在上周六的確迎來今年第一場大雨及雷暴，天文台當日更需發出黃色暴雨警告信號，本港普遍地區錄得超過30毫米雨量，新界部分地區的雨量更超過50毫米。

據當日的雷達圖像，顯示雷雨帶伴隨着強烈回波，預報團隊在綜合分析各項氣象數據後，天文台發出本港可能受冰雹影響的特別天氣提示，並在稍後接獲於西灣河附近的冰雹報告。而預測冰雹這類不常見的天氣現象難度頗高，天文台指是次經驗對預報團隊在研究、預報及監測冰雹方面有重要參考價值。

不過，踏入春季後除了低壓槽，高空擾動亦漸趨活躍。最新電腦模式顯示，高空擾動有機會在本周中後期為華南沿岸帶來顯著降雨。現時各模式的預測分歧仍較大，但個別模式顯示主要雨區相當接近本港。