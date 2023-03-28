去年12月實質平均工資率　較上年同期升0.5%

政府統計處今日(28日)公布，多個行業於去年12月的名義平均工資率較上年同期上升2.6%，但扣除甲類消費物價指數變動後，該月的實質平均工資率與上年同期比較則上升0.5%。統計處表示，約60%公司的3月平均工資率按年上升，37%公司的平均工資率按年下跌，其餘3%公司的平均工資率與上年同期相若。

所有選定行業主類於名義工資指數均錄得按年由1.5%至3.6%不等的升幅。而實質工資指數方面，除進出口貿易、批發及零售業和個人服務業分別錄得0.3%和0.6%的按年跌幅外，其他選定行業主類均錄得按年升幅，由0.2%至1.5%不等。

在去年第四季，就業人士名義平均薪金指數方面，所有選定行業主類均錄得按年由1.3%至4.1%不等的升幅；而實質平均薪金指數方面，除進出口貿易及批發業錄得0.5%的按年跌幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得介乎0.1%至2.2%不等的按年升幅。

政府表示，隨着勞工市場繼續改善，名義工資和勞工收入在去年第四季的按年升幅加快，扣除通脹後，實質工資和勞工收入均有所上升。展望未來，隨着經濟活動繼續復常，以及訪港旅遊業反彈，相信會帶動勞工需求，從而支持工資和勞工收入進一步增長。