重建茶果嶺寮屋區　議員批當局拒絕與居民溝通

茶果嶺寮屋區重建在即，有議員質疑當局4年來只收集4成住戶的資料。

《2019年施政報告》提出重建茶果嶺村寮屋區。立法會發展事務委員會今日(28日)討論相關事宜。會上多名議員批評政府與居民溝通不足，要求加強交流；亦有議員關注當局能否讓茶果嶺村居民原區安置。政府回應指單位落成需時，難以配合居民遷出時間。

早前曾有茶果嶺村居民關注組織，公開批評政府拒絕與居民溝通，稱自宣布發展以來港府只於去年5月進行了一次「茶果嶺村寮屋區重建項目」簡介會。出席委員會會議的議員謝偉銓和周文港，亦稱接獲居民投訴，指難以向局方反映訴求；又質疑政府早在2019年提出有關項目，何以經過4年才收集4成住戶的資料，要求加強與居民溝通減少誤解。發展局常任秘書長何佩玲回應指當局在2021年年底已向茶果嶺村住戶作凍結登記，但有時候難以聯絡居民，承諾地政總處職員會繼續與居民溝通。

議員龍漢標則關注居民能否獲原區安置，又問到政府會否考慮讓居民免經濟審查入住房委會轄下單位。何佩玲表示單位落成需時3年，難以配合茶果嶺村居民遷出的時間，未必能夠原區安置，但有信心可安排茶果嶺居民選擇市區單位。她又指免經濟審查非現行政策，若要入住房委會單位則需通過經濟審查；若免經濟審查的話則要入住房協單位。