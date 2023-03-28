港鐵票價加風起　市民呻機制加價居多　慨嘆「人工無變過」

新冠疫情過後，本港公眾交通「加風起」，市民無奈硬食。港鐵今天(28日)宣布有意加價2.3%後，《東網》傍晚在街上訪問多名市民，有人認為加幅對一般人而言較多，批評「可加可減」機制均以加價居多，希望政府應先以貧困民眾的角度出發來考量。

市民陳先生認為，港鐵今次調整票價對大眾而言是加重負擔，批評提倡加價的人士不會知道貧苦大眾有幾辛苦，又指「可加可減」機制很多時候只會加價，港鐵就算推出票價優惠，都會在其他地方增加市民負擔。他慨嘆「樣樣都加，咁人工就唔會加嘅」，認為人工難以抵抗通脹。陳又指，政府經常聲稱會了解民生，給予貧苦大眾多些優惠，但只得個「講」字；他認為近年港鐵營業額出現負增長並不是加價的合理理由，認為政府應先制定政策幫助市民生活復常，並非設法加價。

對於港鐵事故罰款及按利潤回饋的金額，今年在新方程式下撥1億港元，在4月8，9和5月13及14日推出4日的半價乘車日優惠。不過林小姐受訪時指出，該優惠只在周六、周日才有，認為並不是打工仔受惠，建議應在周一至周五都享有半價優惠會較理想。而持有學生半價優惠的殷小姐表示，今次港鐵的加幅對有半價優惠的學生而言影響不大，但對要支付全額車費的成人乘客來說，加幅則有點高，會增加他們的經濟負擔。