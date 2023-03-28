9成受訪者計劃年內旅遊　香港成全亞洲最高消費意欲地區

困港已久，港人報復式外遊。有旅遊體驗平台今日(28日)發表有關今年首季香港旅遊業研究及展望。據平台錄得的數據，顯示香港旅遊業內外需求持續向好，對前景非常樂觀。該平台香港區總經理岑皓祺指，自宣布開關以來，平台外遊活動瀏覽量及預訂量均持續上升。今年2月政府宣布內地與香港全面開關後，首個周末有關內地的瀏覽量較上月同期急增近7倍，同時內地酒店及活動預訂量錄得200%增長；而內地用戶預訂本港活動預訂量亦較上月升近2倍(190%)。

另外，3月解除口罩令後首日，有關海外用戶按月預訂量錄得3倍升幅，當中以交通及景點門票為主。岑預料，4月將會是疫情後第一個旅遊大潮，據平台的最新數據，近90%港人計劃於今年出遊，今個月整體海外預訂量增長達40%，顯示不少港人開始計劃復活節假期行程，當中日本、泰國和韓國成為復活節假期熱門海外目的地三甲。

數據亦指出，逾30%港人渴望於今年最少計劃2至4次旅行，面對旅遊成本上升，亦無阻港人外遊興致，每2名港人便有1名打算增加外遊預算，成為全亞洲最高消費意欲的地區，當中更有超過35%港人表示外遊消費將調整逾每人1萬港元，包括機票酒店、交通、景點、門票、餐飲等費用。

面對近月訪港旅客量上升，岑預料訪港旅客人次將持續上升，進一步帶動本地經濟。比較2023年第一季度的數據，平台於海外用戶預訂本港活動量按季增長近5倍(490%)，3月份有關海外用戶預訂本港活動的數量亦較上月同期上升25%，當中以交通及景點玩樂為主。數據顯示，訪港旅客以內地旅客為主，當中以主題樂園門票最受歡迎，而演唱會連住宿體驗套票亦為熱門之選。