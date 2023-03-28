德國進口冷藏乳豬火腿或受污染　食安中心籲停止食用

一批自德國進口的預先包裝冷藏乳豬火腿(小圖)，或受致病菌李斯特菌污染。

食環署食安中心今日(28日)表示，一批自德國進口的預先包裝冷藏乳豬火腿，因可能受致病菌李斯特菌污染，呼籲市民不要食用。而業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。中心已知會涉事商戶有關檢測結果及已即時派員到有關食物製造廠跟進調查，並指令其將受影響批次產品停售及下架。

涉事產品為「German Suckling Pig Cured Ham Cooked (Sliced)」，品牌為「BECK」，來源地是德國，包裝商為「Galleon International Limited」。有關商品淨重180克，食用日期為2024年5月1日前最佳。

食安中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從佐敦一個零售點抽取上述預先包裝冷藏乳豬火腿樣本進行檢測。結果顯示樣本每克含120個李斯特菌。根據《食品微生物含量指引》，有關即食食品每克含超過100個李斯特菌即屬不滿意。

發言人表示，有關包裝商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，為審慎起見，中心亦已指令有關包裝商停止即食食品生產線的運作，以進行徹底清洗消毒。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。