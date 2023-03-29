油麻地擄人上車非法禁錮案　3涉案男落網包括1巴籍漢

上周六(25日)油麻地發生的一宗非法禁錮案，案中一名男子遭人挾持上一輛私家車，其後歹徒與執法人員「狹路相逢」棄車逃去，人員經深入調查後，昨日（28日）下午在油麻地區拘捕兩名本地男子及一名持香港身份證的巴基斯坦籍男子(28至43歲)，他們俱涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「非法禁錮」，正被扣查。

案發於當日下午4時18分，一名姓沈(37歲)男子，在庇利金街遭3名大漢以手襲擊後，再被挾持上一輛白色私家車，事主隨即大喊救命，途人見狀協助報案。詎料，私家車駛至柯士甸道近童軍徑時，附近發生一宗交通意外，有執法人員在場處理。歹徒以為人員正在搜捕他們，即棄車逃去，留下頸及手部受傷的事主在車上。人員向事主了解案情，其後把他送院治理。據了解，沈聲稱不認識歹徒，不知道為何被擄上私家車。

人員經調查後，相信案件涉及5名中等身材本地男子，其中1人蓄綠色短髮，案發時身穿黑色上衣及深色短褲；1人案發時身穿白色上衣及黑色長褲，另外1人案發時身穿黑色上衣及深色短褲，餘下2人則特徵不詳，案件列作「非法禁錮」。