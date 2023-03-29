傳區會改用分區會劃分選區　直選議席大削三分之二

現屆區議會任期年底屆滿，有消息指政府即將公布地方行政檢討結果。據指當局將大削直選議席、改為雙議席單票制，同時回復委任制度及間選議席，至於3種選舉方式產生的議席比例，最終仍須要再作商討。對於選區分界，消息指改為採用分區委員會分區劃分，換言之，現時452個選區大幅度下降至71個選區，而每個分區擬設兩席，預計直選議席只有142席，大幅減少三分之二。

有消息指區議會改革方式將大幅度削減直選議席，重現間選以及委任形式產生的議席；委任議席則由各區民政專員委任，希望由專業人士擔任，如當區校長、企業家等；間選議席方面，將由分區委員會、地區滅罪和防火委員會成員組成選委，作差額選舉選出。

現屆區議員全部由直選產生，但下屆區議會直選議席將大幅減少，消息指將選區採用分區委員會方式劃分。今屆區議會有452個選區，採取單議席單票，若以分區委員劃分選區則會降至71個選區，以每區兩個議席計算只有142席，即選區大減381個，議席亦削減310個。

現時各區區議會由10至41個選區不等，分區委員會則劃分2至7區不等，推算削減選區數量最多的地區為沙田區，由41個選區削至6個，共削減35個選區；觀塘區由40削減至7個選區，共削減33個選區；東區由35個選區削減只得6個選區，共削減29個選區。

消息透露，直選將由「單議席單票制」改為「雙議席單票制」，即每個選區有兩個直選議席，如按分區會劃分的71個選區，則可得出142個，大約佔現屆議席的三分之一，而委任和間選議席則佔三分之二。但據悉，確實比例仍須再作商討，又指直選議席會按照分區會劃區選出，而間選及委任議席則以18區為單位產生。消息指政府進行區議會改革的核心目標與立法會改革一樣，希望「設立另一個遊戲規則」，減少直選議席，加入專業人士，從而變得「多元化」。

泛民主派在2019年底的區議會選舉大勝，18個區議會中，取得17個主導權，但泛民議員的行徑過火，被狠批淪為「黑暴基地」，及後經過辭職潮及宣誓後，現時各區區議員只剩145人，部分區議會僅得2至3名議員，因法定人數不足無法召開大會，更被政府形容為殘缺不存，未幾更被削去撥款權。