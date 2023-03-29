新地理大聯辦酒店實習計劃　助學生增工作實戰經驗

香港旅遊業逐步復常，亦令酒店客房需求增加。然而，正營運多間酒店的新鴻基地產，受疫情影響轄下多個酒店服務範疇人手短缺，遂首次與本地大學聯合舉辦大型實習計劃，冀吸納年輕新血加入行業。

新地酒店業務部助理副總裁（資產管理）林河堡表示，現時集團酒店約有20%至25%職位空缺，面對訪港旅客數量逐步回升，酒店業對人手的需求殷切。他指，是次集團與香港理工大學專業及持續教育學院(CPCE)舉辦大型實習計劃，將提供約200個酒店實習崗位供學生申請，並到旗下9間酒店進行500小時實習，實習崗位除前台損待員、餐飲外，亦有屬後勤的資訊科技、酒店傳訊等職位讓學生選擇。

理大CPCE就業服務總監王美芝就指，學生填寫意向後，將經過面試，再參予由酒店提供的工作坊了解實況後，料6月將開展實習工作。理大期望學生能在正式投身工作前，藉此實習機會增加實戰經驗，亦可加強人脈關係，對未來的工作有更大裨益。

香港麗思卡爾頓酒店人力資源總監劉緻凝就向學生分享求職錦囊，指酒店業是服務行業，面試時會特別重視求職者的態度，積極主動和待人熱誠會增加獲聘的機會。而帝京酒店區域人力資源經理梁麗芳就稱，會為學生構建了一個平台，讓他們深入認識酒店業的架構和運作，期望他們日後有意到酒店業發展。