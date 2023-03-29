分享利潤歸入算式　港鐵新制少逾億優惠

港鐵票價調整機制經檢討後，直接與港鐵本地物業發展利潤掛鈎，既有的「分享利潤機制」被廢除，連帶車費優惠大縮水，日後只靠事故罰款來支撐非恒常車費優惠。港鐵因去年事故而被罰款逾一億元，將於下月8至9日、5月13至14日提供半價乘車日，但該優惠僅於周六、日提供，未必人人受惠。

根據檢討前的機制，港鐵去年共8宗列車服務延誤事故，須罰款6,550萬元；連同「分享利潤機制」列明，港鐵全年基本業務利潤逾100億元下須撥出2億元作車費優惠。即港鐵應合共撥出2億6,550萬元，提供最少半年每程3%車費優惠回饋乘客。

但機制檢討後，回贈優惠「帳面數」明顯減少，原因是廢除「分享利潤機制」下，港鐵毋須再直接撥款回贈。不過延誤事故罰則已加重，例如每宗事故罰款上限增至4,000萬元；繁忙時間罰款按比例增20%等，令到港鐵去年相關罰款金額將增加約六成至1.03億元。按照新安排，當事故罰款累積滿2,500萬元時，港鐵須於特定周末提供車費半價優惠；倘因某單一事故直接累積滿5,000萬元，則須安排特定星期六及日連續兩天推出相同優惠。

港鐵表示，現時為超過500條指定小巴線提供的「綠色專線小巴轉乘優惠」，將於今年第4季起由現時每程0.3元增加至0.5元。同時，港鐵將繼續提供恒常車費優惠等。而去年相關優惠總值超過21億元。