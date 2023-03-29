14教師去年因刑事罪行被釘牌　數字創5年新高

教師是學生的楷模，其言行、操守及價值觀對學生影響深遠，有議員關注教師及教學人員干犯刑事罪行的情況。教育局表示，自2018年至2022年間，教育局先後99次就干犯刑事罪行的教師採取跟進行動，包括取消教師註冊及發出譴責信等，其中去年多達14名教師涉干犯嚴重罪行被取消教師註冊，數字為5年內新高，按年升1.8倍。

教育局回覆議員鄧飛的書面質詢表示，按機制，如有教師涉嫌干犯刑事罪行，教育局會在案件審結及上訴程序完成後，就每一宗個案詳細審閱所有相關資料，即使有個案最終未被定罪，但如證實教師有失德或違反專業操守的行為，局方亦會嚴肅處理，包括取消教師註冊、發出譴責信、警告信、勸喻信或給予口頭提示。據統計，去年局方共30次採取跟進行動，數字為5年內新高，包括14宗取消教師註冊、12宗書面警告及4宗口頭提示/紀錄在案，較2021年的共18宗行動，大幅增加近67%。

局方指，以上所有涉及嚴重罪行的個案，例如與性相關、欺詐、刑事毀壞及公職人員行為失當的罪行，有關教師均被取消教師註冊。對於一些罪行較輕的刑事案件，如不小心駕駛、在無註冊的補習學校任教等罪行，會視乎案件的嚴重程度，向教師發出譴責信、書面警告、書面勸喻、口頭提示或將事件紀錄在案。局方續說，學校作為僱主，有責任監管校內的教師，提醒他們作為教師應有的行為及操守，根據《學校行政手冊》，若教師遭刑事起訴，無論該罪行與其職責是否有關，均有責任向學校主動報告。此外，若學校得悉教師涉嫌干犯嚴重罪行或失德行為，亦必須向教育局呈報，以便教育局跟進其教師註冊。