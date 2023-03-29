建築工地違消防安全條例 　消防處3年3宗檢控

尖沙咀中間道「海員之家」重建項目地盤本月初發生四級火警，引起大眾對建築工地消防安全的關注。保安局表示，消防處會派員到工地巡查，於2020至2022年共就建築工地消防安全巡查2,525次，3宗發出消除火警危險通知書，對違反與消防安全有關的條例而作出3宗檢控。局方指，就引入註冊消防工程師計劃，消防處正積極擬訂相關附屬法例，冀今屆立法會提交草案。惟現階段並無計劃把註冊消防工程師的擬議職責，涵蓋建築工地的防火安全措施。

保安局回覆議員盧偉國書面質詢指出，消防處會派員到建築工地進行巡查。若消防處人員發現《建築工地的防火安全措施》未被妥善遵從，會根據《消防(消除火警危險)規例》(第95F章)第3條向負責人發出消除火警危險通知書，要求在指定期限內糾正火警危險，違者或會被檢控。處方於去年就兩宗發出消除火警危險通知書，於2021年則有1宗發出通知書，以及3宗因違反與消防安全有關條例而作檢控。

被問到會否參考外國經驗，透過修訂相關法例，要求工地承建商委託註冊消防工程師為建築工地進行火警風險評估，並發出消防安全證書。局方回應稱，就註冊消防工程師計劃，消防處正積極參考其他國家的相關經驗，擬訂相關附屬法例，相關作業守則及專業操守指引等，期望可於今屆立法會提交相關附屬法例草案。待落實推行註冊消防工程師計劃時，處方建議分階段實施，先由持牌處所開始推行。現階段並沒有計劃把註冊消防工程師的擬議職責涵蓋建築工地的防火安全措施，但待落實推行計劃後，處方會檢討計劃成效，並考慮是否把計劃擴展至其他範疇。