葛珮帆指內地創科可借鑑　市政府提「香港研發佛山製造」

香港要發展為國際創新科技中心，缺乏人才及技術不足，亦難以與周邊城市競爭。議員葛珮帆日前率團到佛山了解科研發展，發現當地旳人工智能和智能裝備、氫能源等領域有新突破，認為港府可以借鑑。

身兼智慧城市聯盟(SCC)創辦人兼榮譽會長的葛珮帆指出，佛山是內地創新型城市之一，佛山製造國際知名，而在裝備製造、機械人產業亦是全國領先。她指佛山近年在人工智能和智能裝備、高端新型電子信息、新材料、新能源汽車、氫能源等領域有新突破，市政府提出「香港研發，佛山製造」大有可為，她下月將再到佛山考察氫能發展，期望香港和佛山能加強合作。

在發展生物科技醫療方面，她指廣東省創新藥轉化醫學研究院是以產業化為終極目標的創新藥轉化醫學平台，並參與孵化，研究院引進的「痘苗病毒」癌症項目團隊目前已居全球領先水平，並已完成兩輪融資。她認為香港近年大力發展生命健康科技，和佛山的生命健康領域可更積極協同發展。

該聯盟會長楊文銳指出，佛山有10個科技園區，10項服務，每個園區會出「一區一策」，透過智慧城市聯盟聯繫香港創科業界，而廣州與佛山距離很近，香港創科人才短缺，香港科創企業可考慮將辦事處或後勤放在佛山，從廣州找人才，在佛山上班，以解決人才不足的問題。