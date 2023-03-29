外幣兌換或充值網上騙案1周5宗　56歲婦中招痛失79萬元

近日有網民收到自來的推廣訊息，聲稱能以優惠價兌換或充值外幣至電子錢包，全程以電子方式進行，雙方不需露面。執法部門表示，上周接到至少5宗關於外幣兌換或充值服務的網購騙案，總損失超過155萬港元。其中一名56歲女受害人，日前誤信自來的WeChat訊息訛稱以優惠價兌換港幣，轉帳近70萬元人民幣(折合約79萬港元)至對方銀行戶口，最後賣家失聯導致損失。

執法部門提醒，假扮找換店職員的騙徒亦會使用「彈票黨」伎倆，即是透過存入空頭支票至買方帳戶，製造入數假象，誘騙受害人存入尾數，市民收款時應留意帳戶的「可用結餘」的金額更新才算成功收款，絕不能單憑入數紙或單據作實。市民兌換外幣應光顧信譽良好的找換店，可利用海關「金錢服務經營者牌照系統」網頁確認找換店是否持牌。

此外，截至今日(29日)，過去一周最常成為行騙幌子的貨品仍然是演唱會門票或主題公園門票，其餘依次為手袋、化妝護膚產品、傢俬/家庭用品、健康食品、玩具模型、電子產品、行李箱、外幣兌換或充值服務，以及智能電話。至於詐騙專頁及帳戶，則有Fai Law、Him Chung (Oscar) (UID:1067080934)、Ka Ying Lau、Poon Kara、Qurchase 日雜鋪、Sum Wong、天星藥房、日韓代購 Sunlight、豐盈人民幣找換店-微信/支付寶充值/國內匯款/代付代購。當中不排除假冒同名專頁。