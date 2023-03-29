224人參加工傷復康計劃 議員斥人數少 促擴至其他行業

政府早前推出以建造業工傷僱員為對象的「工傷僱員復康先導計劃」，截至今年2月28日，224名工傷僱員已辦理先導計劃參加手續。有議員今日（29日）在立法會上批評太少人參加先導計劃，要求政府把計劃拓展至其他行業，亦有議員提出能否強制要求個別長期聲稱腰痛或背痛的員工，參加工傷僱員復康先導計劃。政府回應解釋，計劃開始只有數月，相信反應會比較慢。

建造業為工傷的高危行業之一，有不少建造業工人更因公院服務輪候期過長未能把握黃金康復期，變成長期傷患，為避免工人因此出現長期傷患，政府在去年9月推出工傷復康先導計劃，而截至今年2月28日，當局已將357宗個宗轉介至工傷復康辦事處跟進，其中有224名工傷僱員已辦理先導計劃參加手續，有28名僱員正辦理參加手續，而有105名僱員未有參加。

對於先導計劃只224人參加，議員黎棟國認為數字非常少，要求局長交代中期檢討時間表，同時考慮將計劃拓展至其他行業。勞工及福利局局長孫玉菡回覆解釋，指計劃開始只有數月，所以反應會比較慢，但承諾會密切留意，如反應未如理想會考慮拓展範圍至其他行業。

議員陳沛良則認為有個別工人濫用賠償機制，以腰痛、背痛為藉口申請病假，質詢政府能否強制要求這類員工參加工傷僱員復康先導計劃。孫回覆指先導計劃必需自願，當局推出計劃純粹是希望工傷的建築工人不要錯過黃金治療期。