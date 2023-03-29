勞動人口參與率墊底　議員促制訂新政策　發掘及培訓更多人手

2022年《施政報告》表示，政府將展開新一輪人力資源推算，而香港的勞動人口參與率在亞洲四小龍中排名墊底。有議員今（29）質詢有關政府完善人手緊張行業和工種的制度和政策，以及本地大學針對政府「8大中心」定位而開辦的課程，勞福局局長孫玉菡指政府一直為求職人士提供服務，如中高齡就業計劃、僱員再培訓局提供課程等，8所資助大學也新開辦超過30項學士課程配合政府政策。

提出質詢的議員黃國希望政府有新的政策及措施，發掘和釋放潛在的勞動力，尤其是提升婦女參與勞動的比率；以及推動大專院校開辦更多課程，以培育切合8大中心需求的本地人才。他又指政府目標把創科產業從業人員將由現在4.5萬人增加到不少於10萬人，而人工智能技術普及令文書、數據分析職位受到衝擊，詢問局方有否針對性規劃。

孫回覆指8所資助大學新開辦超過30項學士學位課程，學科包括創新科技與工程、數據科學與營銷方式、金融科技與綠色金融、藝術文化管理、跨學科法律課程，以配合8大中心定位，勞工處也有一系列措施為求職人士，包括高齡人士和婦女，提供全面就業服務。至於增加創科產業從業人員，則需創新科技及工業局局長孫東提供答覆。

議員江玉歡建議政府可考慮立法賦予勞工選擇靈活工時的權利，孫則指相關事宜不適宜通過立法。針對建造業和運輸業人手緊張，議員顏汶羽詢問有關行業會否簡化輸入外勞程序，孫指發展局正參考建造業議會2月發表的建造業人力評估數據，從而制定策略，稱有需要會引入非本地資源，目標在今年年中前交代策略。