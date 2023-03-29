田北辰倡高鐵設企位　當局稱港鐵與內地正商討短途地鐵化

有意見質疑香港高鐵安排未及完善。議員田北辰今日(29日)在立法會質詢政府有關難以買到高鐵車票的問題，要求當局與國家鐵路局商討高鐵「地鐵化」，以及與內地商討「跨境優先」的安排。政府回應指港鐵已與內地鐵路單位成立專責小組，商討短途高鐵單位地鐵化的可行性。

田北辰要求政府與國家鐵路局商討高鐵「地鐵化」安排，例如倣效上海及蘇州等地就短途高鐵行程售賣「企位」車票做法，讓乘客可隨時購票登車。他又指由於配額不足，現時港人難以購買高鐵票，要求政府與內地商討「跨境優先」安排。運輸及物流局局長林世雄回覆指，港鐵已與內地鐵路單位成立專責小組，商討短途高鐵單位地鐵化可行性，讓乘客可以靈活改乘列車，促進兩地高效流動。他又稱明白市民對高鐵有好大需要，但內地車票亦需要照顧不同人士，承諾就車票安排會內地持續溝通。

現時高鐵使用量只有三分之一，議員陳恒鑌關注當局有否和內地商討增加班次，以及有否具體路線圖。林世雄回應指當局會留意不同日子的客運需求，再與內地部部門商討增加班次事宜。另一議員劉業強則指，現時高鐵車票出現「一程多價」問題，分段購買比直達更加便宜，要求政府理順安排。林世雄回應指「一程多價」是因為轉乘車和直達車必定有價格差異，安排是滿足市民不同需要。