初選案趙家賢開始作供　指民主陣營2019年區選後心雄

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今天（29日）繼續在西九龍法院受審。已認罪的被告趙家賢今天首次以控方證人身份作供。他表示反修例事件後，民主派在區會選舉大勝，不少本土抗爭派及政治素人在翌年加入區議會，區會亦變得標籤化、民粹化，口號式政治成主流。趙形容民主陣營變得「心雄」，而戴耀廷遂想將這勝利方式套用到立會選舉，「35+」初選計劃因而成形。

趙家賢供稱，2014年他成為組織「民主動力」的召集人，並以義工身份，負責領導組織，同案被告鍾錦麟則是其副手。趙形容民主動力屬「蚊型」，成立目的是擔當民主派的協調者角色，減少衝突，主要負責區議會選舉協調工作。他在2012年認識戴耀廷，當時戴開始提出佔領中環想法，此後雙方亦有接觸。

趙供稱，戴在2018年左右提出「風雲計劃」，旨在培育有意參政者，填補未有民主派出選的選區，希望民主派能在區議會取得大部分議席，從而可以更好運用政府撥款，將之用作推動民主。戴亦想透過這方式，讓民主派取得選特首選舉委員會議席。趙形容，戴當時已有將區議會用作憲制武器抗爭的概念。趙說，這計劃引領了很多政治素人及本土抗爭派出選，而不少亦在2019年區議會選舉勝出。隨之而來的是，區會文化發生劇變。由以往地區為本，對社區中最有利益為依歸，到後來變成口號式政治表達居多，審視議案時，他們會用派別分野來決定是否贊成。

案件編號：HCCC 69/2022