政Whats噏：複述數據被梁君彥叫停　邵家輝話唔係要辯論

新一屆立法會而要磨合，偶爾都會有小拗撬，正如今日（29日）立法會大會講緊「完善人力資源規劃」質詢期間，批發及零售界議員邵家輝同立法會主席梁君彥，對「辯論」定「提出問題」有分歧喎。發生咩事呢？

話說議員黃國今日喺立法會提出有關人力資源規劃嘅口頭質詢，邵家輝企起身發言時，講返黃國提出嘅數據，例如「本港的勞動人口參與率58.1%，而台灣、韓國及澳門的勞動人口參與率分別為59.17%、62.6%及68.5%，新加坡截至去年底的勞動人口參與率則為70%」咁，仲好有心思咁整咗幾塊展示數據，但點知講緊嘢時，梁君彥就話「邵家輝議員呢個唔係辯論」，強調「可以問問題，但係唔好將黃國議員論點辯論」，又話「如果要辯論，可以提交議員議案，（依家）請你發問」。

不過，邵家輝就話自己唔係辯論，只係因為唔同意黃國嘅數據，所以先展示出來，仲話「如果因為4個唔同意嘅數據去辯論，得出來嘅答案係唔會正確」，又話「如果主席認為唔應該呢個時間去問，咁我就唔問」。聽完邵家輝咁講，梁君彥惟有話「我唔係話唔畀你問，而係唔應該去做辯論」。不過，之後都冇理到邵家輝，直接叫下一個議員企起身發言啦！