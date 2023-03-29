私人土地作福利用途計劃　10年僅6項目完工　完成率約8%

本港安老及復康服務供不應求，政府早於2013年《施政報告》提出「私人土地作福利用途特別計劃」，惟計劃至今過去近10年，僅得6個項目已完工並投入服務，完成率僅約8%，合共新增約260個安老服務名額及約1,070個康復服務名額。勞工及福行局解釋指，推展「特別計劃」下的建議項目受多項因素影響，項目進度也視乎申請機構會否修訂擬議的項目內容，或需要更長時間擬備項目的相關文件和向有關部門提供資料。

「私人土地作福利用途特別計劃」至今共涉及73宗申請。對比2020年的數據，申請多出23宗，不過已完工並投入服務的項目則只多出了一個項目，為基督教靈實協會位於將軍澳的靈實胡平頤養院擴建項目。

勞福局表示，截止2023年3月初，有2個項目已進入建築階段，以及8個項目處於詳細設計階段；若最終落實，預計上述10個項目一共可新增約3,870個安老、康復、兒童照顧及青少年服務名額。另外亦有21個項目處於技術可行性研究階段。至於餘下的36個項目，有關的非政府機構仍處於構思及初步規劃階段，社會福利署會按它們的實際進度，支持機構進行技術可行性研究。

勞福局又稱，為解決發展所涉的問題及加快流程，社署一直與建築署、地政總署、規劃署及屋宇署等相關部門密切聯繫，就計劃下個別項目牽涉事宜，為機構提供適切的協助和協調。社署現正陸續與每一個參與該計劃的非政府機構會面，檢視其建議項目的進度，並按需要安排機構與有關政府部門進行會議。