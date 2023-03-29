運輸署擬加大派籌輪候服務　今年第三季推展至各牌照事務處

運輸署4個牌照事務處長期繁忙，申領車輛牌照及駕駛執照需時甚久。為紓緩擁擠情況，運輸署去年中於九龍牌照事務處推行派籌輪候系統試驗計劃，以減少駕駛執照相關服務的輪候時間。運輸及物流局今(29日)回覆議員提問時指，計劃大致暢順，計劃今年第三季推展至其他牌照事務處。

據運輸局最新提供的數據顯示，因應新冠疫情，運輸署牌照事務處在2020至2022年期間，三年內分別暫停108、31及51個工作天的即時櫃位服務，惟需求仍然殷切。以去年為例，共處理經服務櫃台、投遞箱及郵寄遞交的申請逾228萬宗，惟同年經互聯網遞交的申請僅處理約14.8萬宗。

當局又估算，運輸署牌照事務處去年平均每日處理的網上申請約485至797宗，經服務櫃

台、投遞箱及郵寄遞交的申請則介乎4,850至10,073宗。數據反映市民仍十分依賴櫃位服務。例如，運輸署去年11月將網上服務延伸至簽發正式駕駛執照，惟年內僅處理69宗網上申請，相比全年申請總數約7.2萬宗，佔不足0.1%。

當局表示，正繼續提升牌照事務處的工作效率，包括把網上牌照服務擴展至其他種類牌照申請，並預料明年推出「電子車輛牌照」，屆時持牌車主毋需每年續期後更換新的紙本車輛牌照，不需要人手核對的申請時間由10個工作天日縮短至少於3個工作日；同年運輸署另將推出「電子駕駛執照」，為所有駕駛執照持有人提供在駕駛時在智能手機上使用電子駕駛執照的選擇和便利。