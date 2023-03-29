多個行業前線人手緊絀　議員促政府儘快引入內地勞工

受疫情及移民潮影響，本地勞動力進一步短缺，有議員今日(29日)質詢政府會否從高、中、低各技術階層輸入勞工，及制定僱員再培訓的具體目標。勞工及福利局局長孫玉菡回應指截止3月14日已批出超過1萬宗高才通申請，政府有不同計劃，讓僱主可以按實際業務需要申請輸入勞工，技術員級別或以下的短缺也可透過勞工處補充勞工計劃引入勞工，至於建造業及運輸業的人力資源策略則會在今年年中前公布。

議員吳傑莊提出質詢，指香港連續3年錄得人口逾13萬的淨遷出，預計2027年會出現17萬人力短缺，其中百分之70為中學或以下教育程度人力短缺，表示香港欠缺前線人手，質詢政府會否增撥資源給再培訓局制定專項再培訓計劃，孫玉菡稱相信再培訓局的財政狀況理想，可運用現有資源推行計劃。

針對漁農業界人手短缺，該界別議員何俊賢指出政府現時對「勞工」和「高才」形成階級之間差距，又指諸如「農業豬場採精員」等職業，再培訓局沒可能設立相關課程，但僱主仍要根據補充勞工計劃每個月給予政府400港元。孫玉菡指人才處理手法會因應處理需要而不同，而任何行業都可與再培訓局商量增加學位。

航運交通界議員易志明、批發及零售界議員邵家輝、飲食界議員張宇人均表示，現時政府引入人才刻不容緩，易稱業界即將有5萬空缺，若政府最終只是輸入1千人「應酬吓」是「於事無補」的，希望政府不要「畏首畏尾」，而要「大刀闊斧、面對現實」，邵指政府若年中才交代相關人力策略「點搞啊」。

邵家輝於會後表示，新加坡、澳門的勞動參與率高是因為兩地引入分別為70萬和15萬的外勞，反觀香港只有5千2百人，希望政府正視情況，以免再發生有旅行團到港發現沒有旅遊巴、店鋪，無奈折返深圳的情況；張也指政府雖推出Hello HK計劃，但業界難以接待如此多計劃，因此希望政府儘快引入內地勞工。