名教育家陸趙鈞鴻再被入稟　追討逾千萬港元貸款

本地知名教育家、啟思幼稚園創立人陸趙鈞鴻，於昨日（28日）被1間財務公司入稟高等法院，指她與其兒子之前向該公司借款，但仍未償還部分款項及利息，故追討合共逾1,217.5萬港元。該公司亦要求法庭頒令被告支付相關利息及訟費。

本案原告是富創財務有限公司，被告是陸趙鈞鴻。據入稟狀指，被告與其兒子陸永基自2019年起至2021年，多次與原告達成借貸協議，原告借款後，被告亦曾分別於2021年12月及去年1月，支付利息逾109萬港元及4.39萬港元。不過被告並沒有依合約條款清還貸款及利息，原告亦自2021年起多次發律師信表要求還款。原告指陸永基於2022年11月1日已被法庭頒令破產，基於違反協議，原告分別於去年4月及本月，再發律師信要求被告清還本金連利息共1,217.5萬港元不果，因此入稟要求法院頒令被告還款。

資料顯示，陸趙鈞鴻與其家人在2020年4月亦曾被另外3間財務公司入稟高院，追討8,424萬港元欠債。當時這些財務公司曾指陸氏以其位於渣甸臺裴樂士道8號物業作抵押，但陸氏因認為估價太低拒絕遷出單位，最終要法庭頒令陸氏遷出單位。

案件編號：HCA 473/2023