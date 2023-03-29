公院頻跌天花石屎　醫管局近3年接逾5千宗設施環境事故

近期公立醫院頻頻出現天花石屎塌下等意外，令人對醫院設施及結構安全感憂慮。根據最新立法會文件顯示，過去3年，醫院管理局透過「早期事故通報系統」通報的意外宗數，其中「設施及環境」事故分類合共有5,004宗；至於「醫療器材、儀器及消耗品」事故則共有1,272宗。醫管局表示，過去3年上述發生的事故大部分屬於輕微事故，故經評估後認為有關事故並不屬於重大事故，故沒有對外公布；而曾對外公布的事故數字則僅有「設施及環境」事故共20宗及「醫療器材、儀器及消耗品」事故共1宗。

醫管局表示，由於過去「早期事故通報系統」並無為「天花石屎剝落」或「懸掛醫療儀器」設立歸類細項，故此現時未能勘檢出準確細項數字。但在過去3年中，2021年屬發生最多事故，包括1,898宗設施及環境事故和482宗醫療器材、儀器及消耗品事故。

當局補充指，現時局方負責管理43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診及74間普通科門診。這些醫院和診所涵蓋超過300幢建築物，樓面面積約300萬平方米，當中大約100幢建築物的樓齡介乎30至50年，以及約130幢建築物的樓齡超過50年。而立法會財務委員會曾於2013年12月20日批准向醫管局一次過撥款130億港元，讓局方在2014/15年度起的大約10年內進行小型工程項目，包括翻新逾500個病房以及其他定期維修或小型工程。