除顫器位置非強制上載網上平台　議員憂數據不全耽誤救援

自動心臟除顫器(AED)能適時拯救心臟驟停的患者，有議員關注部分政府場地未設置，另目前非強制要求參與消防處「AED睇得到用得到」計劃的部門或機構，將AED的位置和詳情上載到處方的AED網上資訊平台「CARE」，致數據不全面，或耽誤救援工作。保安局稱，除「CARE」的1,700部AED，社區內有不少機構(包括政府部門)在不同場地設置AED，其他政府部門亦會與處方探討安裝AED的可行性。處方積極鼓勵不同機構把AED資訊載於「CARE」，並與有興趣機構探討可行的合作方案。

保安局回覆議員陳克勤書面質詢表示，除「CARE」的1,700部AED，社區內不少機構在不同場地有設置AED，例如26個房委會轄下商場、多個民政事務處轄下的社區會堂/社區中心、環境保護署轄下部分「綠在區區」回收環保站，以及65所官立中小學等。局方指，康文署及政府產業署在其轄下不少場地有設置AED，包括運動場、體育館及度假營等，涉及共約550部，部分AED已載上述網上平台。政府產業署已有計劃盡快將其餘的部分AED資料上載至「CARE」，料本年第2季完成。另康文署正與消防處商討有關把相關資料上載至「CARE」的事宜。

保養方面，消防處人員會每天為其處所外及其備有AED的消防處車輛的AED作檢查。至於由其他政府部門在其場地設置的AED，會不時由相關的承辦商或員工作檢查。另外，消防處的「AED睇得到用得到」計劃會為參與的政府部門或公、私營機構提供支援配套，包括提供維護AED的建議、派員不定時到AED所在地點提供檢查及AED諮詢服務，以及定期發送提示電郵予參與機構作檢查提醒等。