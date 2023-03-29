議員倡向內地援港醫護贈機票　林世雄指計劃旨在振興旅遊業

為重振本地航運及旅遊，政府推出「你好，香港！」全球大型宣傳活動，今月起分階段送出50萬張機票予主要客運市場旅客。議員邵家輝最新建議當局，撥出部分機票贈予抗疫的內地醫療隊人員及援建社區隔離設施工程人員。運輸及物流局局長林世雄今(29日)書面回覆議員時表示，機票送贈計劃旨在支援本地航空公司，以及刺激香港國際機場的客運量，從而振興旅遊業及宣傳香港。任何有助達到上述目的的建議，當局將樂於考慮。

林世雄表示，機管局於2020年4月向3家本地航空公司預先購買約50萬張機票，目的是支援因疫情而業務受嚴重影響的本地航空公司。為響應「你好，香港！」活動，機管局於3月1日起推出「飛遇世界鉅賞」機票送贈計劃，目標是香港主要客運市場，如東南亞、內地、東北亞及其他市場經相關的本地航空公司，按各自渠道及各地法規送出上述機票。另有部分機票提供予旅遊業界及公營機構派發，以振興旅遊業及宣傳香港。

林又稱，為期6個月的機票送贈計劃會陸續在不同市場推出，相信有助香港航空業及旅遊業的復甦，以及鞏固和提升香港作為國際航空樞紐的地位。至於內地派人援港抗疫，港府已另行向中央人民政府、廣東省政府、相關內地援港醫療隊人員和內地工程人員致以謝意。