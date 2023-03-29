今年1月錄295宗的士意外　逾半涉事司機年過6旬

今月初北角炮台山道發生嚴重交通意外，一輛的士落斜直撞途人。

本港的士意外頻生，今月初有的士沿北角炮台山道落斜直撞途人，涉案八旬的士司機被控危險駕駛，而事故再次掀起社會高度關注。運輸及物流局今(29日)回覆議員時表示，今年1月共錄得295宗涉及的士的交通意外，佔整體數字23.6%。相關意外涉及328名的士司機，當中166人年齡已超過60歲，足見的士司機高齡問題嚴重。

當局指，的士去年7月中起加價，根據運輸署定期的士咪錶讀數調查及業界反映，加價後的士營運的財務狀況均有所改善，相信可吸引更多新人投身的士行業。此外，當局2020年起放寬申請商用車輛執照規定，同年10月起政府亦要求駕駛者申請的士正式駕駛執照前，須完成的士司機職前課程。截至今年2月，相關課程共10,338人修習，其中10,209名學員完成課程並獲取證書。

另外，政府「智慧交通基金」已批出3個與的士駕駛安全有關的項目，包括試驗在的士加裝駕駛安全監察系統，監察司機駕駛狀態和駕駛行為，並在有需要時發出警報提醒司機。運輸署指會密切留意各項目試驗結果，並視乎試驗成效鼓勵更多的士安裝有關系統，以改善駕駛安全。