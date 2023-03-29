發展氫能產業無寸進　議員指陳規舊例成障礙

香港引入清潔能源，惟氫能的使用多年來都沒多大進展，立法會今日(29日)通過「全面推動香港氫能源產業發展」的議員議案。會上多名議員批評政府，未有為氫能車發展「拆牆鬆綁」，直言「好聽嘅就跟足規舉審批，唔好聽就成為世界一大笑話」；亦有議員批評缺乏完善的氫能源產業發展規劃，要求考慮設立專項資金，資助院校進行相關技術研究工作。政府回應指施政報告已提出，於2023年有序開始氫能雙層巴士試驗，並在2025年制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。

政府過往曾推動電動車，惟成效平平；近年又再提出發展氫能車。議員陳凱欣批評政府目前仍未為氫能車發展拆牆鬆綁，儘管有專營巴士計劃引入氫能巴士，但礙於法例限制未能落地測試，令這輛「可行可走」的氫能巴士要依靠拖車拖行至不同地點。此外，現時法例仍不容許該巴士通過海底隧道，令「可行可走」巴士需要使用水路，直言「好聽嘅就跟足規舉審批，唔好聽就成為世界一大笑話」，斥政府應用新能源成品令人「搖頭嘆息」。

除了未有為氫能車發展拆牆鬆綁，政府目前仍缺乏完善氫能源產業發展規劃，議員李浩然要求政府提早布局，推出氫能源認證分級，根據氫能源的產生過程對氫能源進行認證評級，以及給予相應的碳指標認證。議員陳紹雄則要求香港利用國際金融中心的地位，發展綠色和可持續金融生態圈，推動香港、內地及其他地區實現碳中和。

另一議員陳沛良，則要求政府考慮設立專項資金，資助中學及大專院校進行相關技術研究及創新工作。

環境及生態局局長謝展寰表示會繼續撥款資助綠色科研項目，又指當局在施政報告已提出會在2023年有序開始氫能雙層巴士試驗，並在2025年制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略，政府亦已進行研究；財經事務及庫務局副局長陳浩濂承諾會留意國際上針對碳驗證標準的最新發展，同時會與港交所商討發展碳交易生態圈。