香港快運擴展機隊　引入新客機4.2啟航　港航6月推布吉直航

隨着進入後疫情時代，航空業界為旅業復甦提升運載力，分別擴展機隊、增設航班路線。香港快運(HK Express)今日(29日)宣布，公司迎來其首架空中巴士A321neo型號客機，並將於4月2日正式啟航，以香港來回泰國曼谷作為首航航點。香港航空同日宣布，將於今年6月16日起，開通每周4班來往香港及泰國布吉的直航服務，為旅客提供更多出行選擇。

香港快運表示，為配合亞洲市場急速增長的旅遊需求，已落實在未來兩年接收16架A321neo客機，而是次到港的為首架相關型號客機。A321neo客機是空中巴士A320客機機隊中擁有最長機身的型號，可容納236名乘客，新機艙設計確保乘客可以安坐在舒適的18吋寬座椅。新客機又提供更寬敞的機艙走廊和更大的艙頂置物櫃，減少乘客登機和下機時的不便，並為機組人員提供更多工作空間。

根據香港、大灣區及其他亞洲市場旅遊復甦趨勢，香港快運預計數星期後，每周將營運超過400個航班，至夏季將超越疫情前的水平，達每周500多班。公司亦計劃陸續增聘500名機組人員，包括180位機師及300位機艙服務員等，配合公司拓展計劃。

另外，港航繼早前宣布4月7日開通日本福岡航線後，又再開通來往香港及布吉的直航航線，乘客即日起可預訂機票。香港出發班次為每周一、三、五及日，起飛時間為晚上8時20分，預計深夜11時05分抵達布吉。而從布吉回港的航班為每周一、二、四及六起飛，起飛時間為凌晨零時05分，預料清晨4時50分抵港。港航又指，將會逐步加強航班運載力，為即將到來的暑假和旅遊旺季做足準備。