明日大嶼料5年內陰乾庫房　環團推算2041年或錄逾7萬億債務

政府強推明日大嶼計劃惹來社會極大質疑。有環保團體聯同經濟學家進行推算，並於今日(29日)發表《明⽇⼤嶼對香港的公共財政危機》報告，提出香港公共財政出現結構性財⾚，若政府強推明⽇⼤嶼，恐在5年內耗盡財政儲備，⾄2041年債務或將逾7萬億港元。團體促政府理性善⽤公帑，回應民意，撤回明日大嶼，優先發展符合成本效益的棕地。

綠色和平委託經濟學家團隊，研究本港未來的公共財政狀況及明日大嶼填海工程對其影響。報告指出，按保守估計全部推算結果均顯⽰，即使假設賣地收入符合政府預期及成功發出基建債等融資，由於債務需要連本帶利歸還，最快於2028/29財政年度庫房將會耗盡，甚至於2041年債務滾存至逾7萬億港元，陷入負債纍纍的困境。

此外，報告參考2個經濟模型分析，結果得出2024⾄2027年本港每年平均經濟增⻑只有介乎2.6%至2.9%，遠遜財政報告推算的每年平均增3.7%，團體批評政府預期出現的「追趕式增長」說法或過分樂觀；加上本港持續⼈⼝老化、出生率極低，移民潮下勞動人口大減，將進⼀步衝擊香港中長遠經濟，形容強推明日大嶼發債融資是雪上加霜。

綠色和平陳可淳指出，政府在財政前景不穩和規劃資源有限下，應優先發展棕地，認為北部都會區已有至少433公頃快熟棕地，與明日大嶼不同，成本較低，批評政府⼀直只以2個選項的造地成本作比較，誤導公眾發展成本相若，並不公允。