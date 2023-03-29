老小販交栗子車予人代看檔　男子今認無牌販賣　栗子車獲歸還

持有流動小販牌照的九旬老婦，本月初在港鐵長沙灣站出口擺賣炒栗子時，稱因上廁所離開攤檔，將炒栗子車交由沒有持牌的1名男子暫時看管，結果他被食環署人員檢控無牌擺賣，婆婆的炒栗子車亦被扣留。婆婆返抵現場得悉事件後坐地哭訴，情況被人拍片放上網，惹起公眾關注。這名看檔男子今早（29日）在九龍城裁判法院承認沒有牌照而販賣等3罪，被判罰款2600港元。至於炒栗子車及火爐等生財工具，則按控方要求發還予老婦。

本傳票案的被告為庄劍彬（29歲），他被控1項在公眾地方造成阻礙、1項沒有牌照而販賣及1項沒有根據並按照牌照而為販賣而烹煮食物或給食物加熱罪。控罪指被告於2023年3月6日，在長沙灣港鐵站C2出口的行人路上，無合理權限及解釋，而陳列煮食工具及食物，所佔範圍約1.8米乘0.8米，對上述公眾地方的人構成阻礙。此外，被告亦被控無按規定領取有效牌照，而在上址擺賣；及在沒有領牌下，為販賣目的在上址烹煮及加熱番薯、鵪鶉蛋與栗子。

被告今天並無律師代表，在庭上表示承認所有控罪。他自行求情時表示現時擔任雜工，平均月入萬多港元。控方申請將涉案金屬車、磅、火水爐及金屬鑊等扣押品交還予物主陳德政，獲暫委裁判官沈智輝批准。沈官稱考慮被告背景及案情後，就3項控罪合共判罰2,600港元。該名九旬老婦陳德政今早亦有到庭旁聽。據悉她與被告並非親屬關係，且是經其「拍檔」介紹下替她看管栗子車。持有小販牌照的陳散庭後稱，事發時因前往洗手間，將栗子車交由被告看管，現時仍擔心最終未能取回栗子車。

案件編號：KCHW 43/2023