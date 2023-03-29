撤疫禁展覽業復甦　70個恒常國際貿易展覽悉數回流會展舉辦

過去3年受嚴苛的防疫禁令及入境檢疫限制，旅客「聞港卻步」，令本港百業清零。隨着新冠疫情逐漸消退，本港步向復常，展覽業亦預料今年下半年業務大致重拾疫情前水平。會展管理公司表示，疫情前本港的70個恒常舉辦的國際貿易展覽，將於2023至2024年度悉數再次於灣仔會展舉辦，包括一度移師至新加坡舉辦的酒展。

香港會議展覽中心(管理)有限公司負責管理及營運灣仔會展，包括籌備各類展覽、會議及宴會在會展舉行。該公司董事總經梅李玉霞表示，疫情前會展每年大約舉辦110場大型展覽，當中100場屬每年或隔年就在本港舉辦的恒常大型展覽，而該批恒常展覽中約有70個屬於針對商業客戶為主的國際貿易展覽，其餘30個則屬對公眾開放的消費展覽。她指，疫情期間雖然有部分恒常展覽利師到新加坡或杜拜舉行，但隨着本港復常，該70個恒常國際貿易展覽將於2023至2024年度全部回歸於本港舉辦，相關展覽性質包括珠寶、美容美髮及紅酒等。另外，會展今年已落實會舉辦逾30場參與人數達500人或以上的大型宴會，而以往會展每年約舉辦330場大小宴會，預計今年舉辦的宴會數量將回復至疫情前70%至80%。

展覽及宴會活動陸續回歸，活動人手需求亦大增。香港會議展覽中心(管理)有限公司副董事總經理湯錦偉表示，現時會展亦需要「搶人才」，他指以往會展高峰期會需顧用約900人，而現時會展大約有600個職位，但人手只有大約500人，仍需要尋找新血填補空缺。另外，會展亦趁過去3年疫情「淡季」期間進行內部大翻新，提升防火設施、廁所、製冷系統及大禮堂等硬件。