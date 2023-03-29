南海海嘯預警中心香港後備設施今啟用　增強防災減災能力

設於香港天文台的南中國海區域海嘯預警中心的備份中心今日(29日)正式啟用。天文台表示，備份中心平日所有操作系統皆處於常規運作狀態，可以隨時接替並支援南中國海區域海嘯預警中心，全天候監測南海周邊的9個國家的海嘯風險。

天文台台長陳栢緯指出，地震監測及海嘯預警是天文台的主要公眾服務之一，而雖然本港出現海嘯的機會較低，但作為沿海城市亦需要提防海嘯威脅。他又說營運香港備份中心不單提升天文台在全球海嘯監測預警的國際地位，還加強海嘯預警能力，並協助增強地區內與海嘯相關的防災減災能力。國家海洋環境預報中心主任于福江則期望，兩地在海洋災害預警方面有更緊密的合作。

聯合國教科文組織政府間海洋學委員會(IOC-UNESCO)的「南中國海區域海嘯預警中心」自2019年11月起運作，主要由國家海洋環境預報中心負責，向南中國海周邊的9個國家，包括汶萊、柬埔寨、中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南提供全天候海嘯監測預警服務，而本港備份中心已經過一年試行。