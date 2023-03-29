招商引資　吳永嘉指海外引才專組缺人　黃俊碩斥部門各自為政

政府表明將會大力進行招商引資工作，議員吳永嘉今（29日）提出政府應全面落實招商引資政策，直指政府12個設有招商引財專組投資推廣組的海外辦事處，而5個辦事處出現懸空職位，希望政府盡快填補空缺；提出修正案的黃俊碩指政府不同機構均在進行招商引資，卻「各自為政，各有各做」，協商和協作「差緊少少」，因此提出政府要責成及統籌所有政策局和部門積極參與招商引資的工作。

不單止要求政府盡快填補空缺，吳永嘉亦指接業界方面，也要建立融資和科研進口關係，當引進先進儀器設備、先進晶片出現阻滯，政府亦多加留意、幫助業界，同時推出投資稅務優惠。

另一名提出修正案的議員尚海龍則提出具體政策，如為引進重點企業及吸引人才推出招商引資的「專項政策包」，探索科研資源、資金及出入境等方面便利流動的支援措施，從而加強本地創科產業的優勢；統籌及規劃人才發展的長遠政策；善用香港國際金融中心優勢，建設國際創新科技中心，促進金融及創科中心「雙循環」。李鎮強則指政府在引進內地和海外重點企業的同時，應顧及支援本地中小微企的發展及維持其生存空間。

商務及經濟發展局局長丘應樺回應指政府正推行不同政策，如去年12月成立引進重點企業辦公室，至今已經同超過100間企業會面，其中包括龍頭、擁有高端技術的企業；17個駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處也主動接觸目標企業；2月成立的引進重點企業諮詢委員會已經召開第一次會議；政府也於2022年至23年，向投資推廣處分階段增加約9000萬元經常撥款，在全球市場，中東、東盟等，採取推廣策略。