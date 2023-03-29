機電署擬9月推新階段標籤計劃　料減逾7萬噸碳排放

為進一步減碳節能，機電工程署計劃在今年9月1日實施第四階段強制標籤計劃，涵蓋範圍擴展至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐，以至發光二極管(LED)燈，估計計劃實施後每年可節省約1.6億度電，相當於每年减少約7.5萬公噸碳排放。而署方亦着手準備下一階段修例工作，強制標籤將涵蓋洗衣機等家電，料最快2025年提交立法會審議。

機電署署長彭耀雄表示，由第一至第三階段強制性能源效益標籤計劃已15年，連同全面實施後的第四階段，整個強制標籤計劃每年可節省約11億度電，相當於約半個香港島的全年住宅用電量。他表示，署方在2021年底全面實施提升的評級要求，經過1年多，現時市面獲一級能源標籤的窗口機，增展多於10倍至約百多個型號，認為證明提升評級要求，能夠有效推動業界引入更節能家電產品。

機電署亦訂下目標期望，指在2035年或之前，料可減少住宅類別的用電量10%至15%，並在2050年或之前，減少住宅類別的用電量20%至30%。此外，政府亦着手準備第五階段強制性能源效益標籤立法修訂工作，料涵蓋洗衣機等家電，估計2024年有初步修訂內容，最快2025年交由立法會審批。