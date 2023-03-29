卓健醫療打過期復必泰二價疫苗 14人受影響 暫無人不適

再有診所「擺烏龍」，為市民打錯過期疫苗！衞生署今日(3月29日)表示，14名市民在九龍灣卓健醫療中心接種過期1至8天的復必泰二價疫苗。署方諮詢本地專家意見，並向疫苗製造商，即復星醫藥了解疫苗的安全、效能及質素資料。專家建議受影響人士毋須重新接種疫苗，醫療中心亦應主動跟進受影響人士的健康狀況。因此署方要求涉事醫務中心聯絡相關市民解釋事件，及跟進其健康狀況。

署方表示，對新冠疫苗接種計劃設恒常巡查機制，定期與參與計劃的醫療服務提供者了解疫苗使用情況。今日於上述醫療中心進行巡查時，發現中心曾於上周二(21日)至昨日(28日)期間，為合共14名市民接種逾建議使用日期後1至8天的復必泰二價疫苗。根據復星醫藥的建議，復必泰二價疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於70天內使用。署方暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告。

該署表示高度關注事件，已即時展開調查並提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照衞生署指引處置已過期的疫苗。衞生署亦已提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。

過去已經有不少診所曾為市民打過期針，包括去年9月，醫思健康旗下的兩間醫療中心被指為45人接種逾期復必泰；以及去年初天水圍的新都綜合醫務中心為36人打過期復必泰疫苗。