港鐵學院收生遇挑戰　搶人才吸非華語學生報讀

鐵路發展需要人才，但行業現時青黃不接。港鐵學院院長何天健表示，因為適齡人口減少，以及社會對藍領工種的刻板印象，令該學院收生有困難，去年只錄取約100位學生，只及收生上限約一半。他稱，未來會着力吸引非華語學生報讀，推高收生率。

何天健指，「藍領」工作在本港不太受歡迎，不少學生均認為學術專業的工作較有前途，但他稱在外國，水喉匠與工程師的工資和社會地位差不多。他補充，本港15至25歲的適齡人口由2011年約有43萬多人，急降至2021年的29萬多人，令大學學位更容易入讀，更多人轉向追求就讀學士學位。

何透露，該學院實際可容納100至200位學生就讀，而去年則錄取約100位學生，現時亦有一名非華語學生。他指，該學院會吸引更多非華語學生入讀，雖然本地學生書寫中文較佳，但非華語學生在廣東話聽說方面其實沒有困難，故歡迎他們報讀。他又指，若學院的非華語學生人數增加，將考慮設立一些房間他他們進行宗教活動，以及在飯堂內提供配合他們宗教需要的膳食。該學院亦提供3種資歷架構達第3至4級的高等文憑和文憑課程，主要的對象都是青少年，特別是對鐵路行業感興趣的一群。應用學習方面，港鐵亦與香港專業進修學校合作開辦鐵路學習的課程，對象為中五和中六學生，今年有約100多位學生參與。該學院由2016年成立至今，已有329名畢業生，當中有60名本來不是在港鐵工作的學員在課程中途或畢業後加入港鐵工作。