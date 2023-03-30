宣揚香港流行文化　星光大道辦霹靂舞巡遊向4已故影星歌星致敬

港府正籌辦首屆「香港流行文化節」，冀吸引旅客訪港，而廣東歌及港產片是本港流行文化的象徵。星光大道管理有限公司宣布，下月23日將首次舉辦霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲‧影夢」，以嶄新的編曲及舞蹈方式重塑4位傳奇巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強，由平凡人蛻變為超級巨星的非凡故事，向他們致敬。

活動由星光大道管理有限公司及油尖旺民政事務處合辦，並由該4名影星及歌星的歌迷及影迷會協辦，費用全免，預計可吸引逾300人參加。巡遊活動將於下月23日下午2時舉行，以星光大道李小龍銅像旁為起點，途經梅艷芳銅像，金像獎女神銅像作為終點。大會特別邀請著名獨立音樂人「MC仁」的團隊，重編該4位巨星的著名樂曲，並注入霹靂舞、街舞新元素，由5位霹靂舞港隊代表在星光大道獻技。

另外，星光大道屆時將劃分為4區，並設有展覽板、巨星經典金句或歌詞，讓巡遊隊伍舞動經過，向李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強致敬。除了霹靂舞巡遊，星光大道亦會同時舉行4位傳奇巨星展覽，為期2星期，展覽板將展示他們的經典造型，闡述他們成名的不平凡故事，並設有二維碼供市民及旅客掃描重溫巨星們的歌影視精選名作。