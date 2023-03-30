東方日報A1：南亞刀手毀治安　老翁削肉放血亡

本港治安不靖，一日三宗斬人案！元朗一名退休七旬翁，昨凌晨上班途中遭南亞刀手當街追斬，身中多刀全身血淋淋，更被削下腳底肉塊，送院後傷重死亡，現場留下大攤駭人血漬，觸目驚心，案件列作謀殺，刀手及涉案兇刀不知所終。消息指事發前有可疑私家車在附近出現，不排除他被尋仇伏擊，刀手落刀太重搞出人命。此外，一名涉及擄人拍裸照追數的黑漢，凌晨於北角被3名刀手圍斬，腹部及腳部中刀浴血，刀手行兇後逃去無蹤，黑漢求醫時被揭發通緝犯身份，涉嫌串謀非法禁錮被捕。另外，大角咀男醫師因故與妻口角，有人取來長刀將夫斬傷，涉嫌傷人被拘捕。

慘死老翁陳廣權（70歲），獨居於康景街9號利景樓4字樓一個面積約500呎單位，消息指，他在附近街市從事肉類切割工作。昨凌晨3時許，陳離開寓所前往晨運，在青山公路元朗段150至160號一間銀行外，疑被一名南亞裔男子持刀襲擊，他手腳等多處中刀受傷，血如泉湧不支倒地，腳底更有肉塊被削掉，極為恐怖。陳披血送院搶救，惜終告不治。

現場遺下大攤血漬，陳的手機、眼鏡、口罩及一隻涼鞋散落一地。執法人員封鎖附近一帶範圍作地氈式搜索，早上又向附近商舖收集閉路電視片段，並翻開垃圾桶追查有用線索，惟未尋回兇刀，正通緝涉案的南亞刀手。

據大廈業主立案法團主席盛先生透露，認識陳近10年，陳居進上址40多年，曾任法團委員，退休前做賣牛肉工作，妻兒已移居海外。陳性格算好，並非搞事的人，平時出入會打招呼，他曾在關口遇到陳，不知他在內地有否生意。盛對他被殺感到驚訝，稱：「或者夜晚返屋企招惹到南亞人。」他又指，區內深夜時分不時有南亞人發出噪音和掟酒樽，治安「唔理想」。另有保安員指，陳每日凌晨約3時出門，未料昨日一去不返，對他遇害感到難以置信。

另一宗斬人血案發生在北角，昨凌晨1時許，姓姚（22歲）男子偕友消遣後途經英皇道250號對開，遭3名大漢揮刀施襲，他走避不及，左腹、左前大髀及左後大髀中刀濺血。刀手得逞後逃去，男事主負傷自行乘車前往港怡醫院求醫。由於事主傷勢嚴重，醫院職員得悉事發經過後隨即協助報案求助，並召來救護車將事主轉送瑪麗醫院。

執法部門經初步調查後，把案件列作傷人，並根據事主提供的資料及現場一帶的閉路電視錄影片段追緝涉案兇徒。姚被揭發是一宗串謀非法禁錮案通緝犯被捕，經扣查後獲准保釋候查，須於4月中旬報到。據悉，他有黑幫背景，早前與其他黑幫人士有毒品數糾紛，今年1月16日在油麻地疑擄走對方拍裸照索取金錢，案件至今共有5人被捕，不排除今次傷人案與擄人事件遭復仇有關。

此外，姓沈（37歲）男子上周六在油麻地庇利金街遭3名大漢施襲，繼而被擄上私家車，人員經翻查案發現場一帶的閉路電視錄影片段後鎖定目標人士，前日下午在油麻地，以涉嫌襲擊致造成身體傷害及非法禁錮，拘捕一名持香港身份證的巴基斯坦籍男子及兩名本地男子（28至43歲），正追緝同案兩名在逃歹徒。

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