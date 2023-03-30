仿蟻毛反射陽光　研無電製冷技術　港初創企創新賽奪冠

天氣熱開冷氣似乎無可避免，但有本港初創公司以「無電製冷技術」，將太陽熱力反射，日照期間有效將屋頂溫度減半，全港應用有望每年減碳60萬噸。技術成功衝出國際，於能源創新大賽275個參賽項目中勇奪金獎，獨得約780萬港元獎金。

初創公司「創冷科技」所研發的「無電製冷技術」是一種零耗能製冷/散熱物料，可廣泛用於建築塗料、牆磚，甚至布料。項目靈感來自非洲銀蟻，其毛髮結構呈獨特的三角形，像鏡子一樣反射大部分陽光及散熱。團隊模仿銀蟻的毛髮結構，把納米顆粒混合材料製成外牆塗料，太陽熱力反射率達95%，同時能以95%中紅外熱輻射率把室內的熱量散發掉，大大減低冷氣機電力消耗。

實驗顯示，在本港建築物屋頂塗上有關物料，日間屋頂表面溫度由攝氏60度下降至攝氏30度，倘全港香港建築物均應用此散熱物料，預計每年可減少碳排放達60萬噸。項目於煤氣公司與國家電投聯合主辦的第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽中41個國家地區、總共275個參賽項目中脫穎而出獨得100萬美元(折合約780萬港元)獎金，是能源行業科技賽事有史以來最高獎金。聯辦比賽之一的煤氣公司主席李家傑透露，本屆TERA-Award報名項目來自的國家及地區比上屆多18個，增幅近80%。