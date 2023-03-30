聯合科學委員會倡高風險群組打加強劑　強調非套用流感針模式

本港新冠疫情已緩和，衞生防護中心轄下聯合科學委員會亦更新新冠疫苗的接種建議。委員會昨(29日)開會，一致同意建議5類高風險群組人士，即滿50歲包括居於院舍的長者、18至49歲的長期病患者、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員，不論以往曾打多少針疫苗，都應在確診或對上一針相隔半年後打加強針。專家強調，是次的接種加強劑建議並非套用流感針模式，不應視作為每年或定期接種加強劑。

至於兒童方面，委員會跟世衞做法不同，世衞定義6個月至17歲健康兒童及青少年屬低風險，各國可自行評估須否再打針。而港委員會則建議相關群組，未曾中招者應打齊3針；故5至11歲免疫力弱的兒童，若未曾染疫且只打2針復必泰疫苗，應在最後一針的5個月後打多1針。委員會亦建議，長期病患的兒童及青少年，以及18至49歲健康成人，今年按需要自行選擇打加強劑。

委員會聯同專家顧問團又認為，今年接種加強劑的疫苗，可選用現時於本港提供的新冠疫苗，即科興、復必泰原始病毒株疫苗或復必泰二價疫苗，但要根據接種人士的年齡作適當選擇。

另外，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(30日)亦在電台節目表示，新冠病毒變種速度快，專家尚未「摸清」新冠病毒的季節性，譬如本港現時的BA.2個案回升，而曾在社區肆虐的BA.5，比例已下降至1成以下，疫苗難追病毒變種速度。他又指，本港專家的建議不會跟世衞的一模一樣，因為本港專家一方面要參考世衞建議，同時要結合本地情況、整合數據及了解其他地方的資訊，重申建議均是委員會的一致共識。