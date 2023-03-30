旺角示威中堵路　55歲物流公司東主判囚7個月

2020年6月4日晚上旺角朗豪坊外有大批市民集會，有人手持白色蠟燭及打開手機電筒，同晚有人用圍欄堵路。2男涉嫌當晚用圍欄堵路及拒捕，他們上年在區域法院承認非法集結罪，其中1人於上月被判囚7個月，餘下1人則因要處理個人事務，押後至今（30日）在區院判刑。法官林偉權指判刑須具阻嚇性，考慮到當日涉案範圍雖有限及時間短，但不可忽視非法集結隨時可演變成暴動的嚴重性，被告的行為因警方迅速執法才未有引致更嚴重後果。法官最後考慮到被告因一時衝動犯事，並非帶領者，故判囚7個月。

是次接受判刑的被告曾子良（55歲、物流公司東主）承認於2020年6月4日在亞皆老街近砵蘭街交界附近參與非法集結；他另被控1項抗拒執行職責的警務人員罪，則獲准存檔法庭。同案另一被告劉雨釗（58歲、送貨員）早前已認罪被判囚7個月。沒有律師代表的曾自行求情指案件對他有重大影響，其生意亦需找他人代其處理，案發後亦與妻子離婚。不過法官指每人均有自己的故事，但判刑需要公平，個人因素只屬考慮求情的一部分，不能度身訂造判刑。

案情指案發當日，警方在旺角朗豪坊一帶埋伏，防止入夜後有示威者進行非法活動。當晚有示威者到場進行悼念活動，他們持白色蠟燭及打開手機電筒，其後有人高叫「光復香港」及「香港人建國」等口號，及後散去。及至晚上近9時，約50人走出亞皆老街近砵蘭街交界馬路，有人搬圍欄及卡板堵路。2名被告亦有份搬圍欄，便衣警員上前阻止及後拘捕2人。

案件編號：DCCC 781/2020