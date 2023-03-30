內地團逼爆舊區　食肆出招控制人流　旅遊業界稱仍有改善空間

近日內地旅行團再次逼爆紅磡及土瓜灣，令居民大受困擾。接待內地團的旅行社及食肆負責人日前向旅遊業監管局承諾，採取引入預約制、派員管理等人流改善措施，昨日(29日)雖繼續有內地團聚集，排隊用膳及等候離開，但現場有人維持秩序，情況稍有改善。旅監局昨晚指，午膳高峰期間，崇安街食肆仍有旅客在街道聚集等候的問題。

旅遊促進會總幹事崔定邦今早(30日)在電台節目表示，昨日特意於午飯時間視察崇安街的食肆，見到實施預約制度後已有明顯改善，惟再有進步空間，譬如在食肆門外排隊的人龍，長達一輛旅遊巴。他提到，本港旅遊業全盛時，有7間食肆提供團餐，惟現時僅餘下2間，故長遠而言，有必要在旅遊區加開相關食肆。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠在同一節目稱，入境旅行團團費不能低於成本，當局應關注有關問題，又希望旅行團可做到百花齊放，發展不同種類的旅行團，而不是只集中在廉價團上。

另外，香港專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮認為，本港可發展高端旅客市場，即使香港周邊城市同時在搶旅客，他認為本港旅遊業根基依然領先，當中準備足夠人手提供高質素服務尤是重要。