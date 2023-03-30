政府倡大維修降至只須5%業主親身投票　被批打擊圍標力度不足

政府相隔6年再提出《建築物管理條例》修訂，以2017年的建議為基礎，倡「大型維修工程」必須有5%，或200名業主親身投票表決，門檻較以往低。「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」發言人莊榮輝認為，新建議就打擊屋苑圍標顯然力度不足，亦未能夠處理「偽冒授權書」問題，建議改由民政事務總署推出授權書核證收費服務，以杜絕有關問題。

據民政及青年事務局向立法會提交的文件，得悉政府將建議在《建築物管理條例》中加入新採購類別，若工程費按大廈單位數目計算後，平均成本超過3萬港元，則屬「大型維修工程」。現行條例規定，法團業主大會的法定人數必須為業主人數的10%，業主可親自或委派代表出席會議；而政府則建議加入要求，於表決上述項目時，須有不少於5%業主或200名業主親身投票。文件亦提出，政府另建議增加討論及議決「大型維修工程」的透明度，包括會議通知須列明每名業主應為採購支付的預算金額；另會議紀錄亦須在業主大會的28天內，在建築物的「顯眼位置」展示至少連續7天等。

政府於2017年原建議法團業主大會討論「大型維修工程」時，將10%法定人數門檻提高至20%，並須有10%或400名業主親自投票通過，惟今次建議卻未有如期落實。當局解釋，有意見認為將法定人數提高至20%，很容易導致流會，法團亦難以找到合適場地，以容納數百名業主開會。

不過，莊榮輝卻認為場地不是問題，因一般屋苑附近都有學校，相信禮堂可容納有關人數，如更多業主能夠參與，防範圍標效果更佳，更直言「如果一個咁重大嘅工程，都吸引唔到業主積極參與，咁應該係要流會」。他續指，過往大廈法團出現圍標糾紛，當中不少涉及「授權書」問題，他認為就針對偽冒文書、帳目混淆等問題，最高刑罰應引入監禁；另建議民政事務總署推出核證收費服務，杜絕問題。