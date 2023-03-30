執法部門倡斥資52億更新通訊系統　前線人員可實時傳遞聲影畫

本港進入5G新通訊時代，執法部門向立法會提交文件，認為執法人員現時採用「地面中繼式無線電」(TETRA)技術，前線人員只能向控制台及指揮中心口述現場情況，導致現場情況及執勤訊息較零散，甚至發生遺漏或傳達不全面情況。部門建議斥資約52億港元，建立新一代通訊系統基礎設施，以流動寬頻5G網絡，讓前線人員執勤時可實時傳遞聲、影、畫等訊息，取代TETRA技術；通訊系統的費用包括添置約3.3萬個無線電對講機。

文件指出，TETRA在應付惡劣天氣和山嶺搜救等緊急情況時限制了不同參與部門的協調，建議建立可靠、高穩定性及持續性的5G網絡。執法部門最近一次更換及提升指揮及通訊系統是2016年，獲財委會撥款8.55億港元分階段升級至第四代系統，據知部分階段因疫情延誤仍未落實。

在影像處理方面，文件建議斥資約3.9億港元建構數碼影像處理平台，取代以DVD光碟備份影片證據，並配置人工智能(AI)影像分析工具，辨識可疑人物及車等，提升各類騙案、涉及國家安全及公眾安全案件的偵查及情報分析能力。文件指基於國安、通訊服務安全性及成本效益等，建議通訊系統基礎設施採用「政府為主、商業為輔」混合模式，政府將建設和營運系統的核心網絡和基站，滿足關鍵任務通訊的要求，同時租用商業網絡服務，善用其信號發射站數量多且覆蓋廣的優勢。

現時大部分前線人員均配備隨身攝錄機，有指引規管前線人員何時啟用，包括只可在「對抗場面」或「可能發生破壞社會安寧事件」中使用，錄影前先知會當事人等。據了解，執法部門日後使用新一代通訊系統，如需錄影或拍攝蒐證，亦會有類似指引規範，強調「會有制衡」。新增通訊項目涉52億港元公帑，執法部門新財政年度預算開支則為268億港元。立法會保安事務委員會將於下周二(4月4日)開會討論執法部門的採購建議。