旅監局今起加強規管內地團用餐時間　旅客：半小時充裕

近日土瓜灣一帶充斥大量內地平價旅行團，旅遊業監管局要求旅行社、區內接待旅客的食肆，今(30日)起執行多項改善措施，包括實施預約制度，旅行團須向食肆協調，並按時安排旅客用膳；食肆亦要協助人流管制，安排旅遊巴上落客等，減少旅客在街道上聚集。據東網記者今午所見，旅監局已派人在場觀察和拍攝現場情況，提醒領隊在團友用膳完畢前，要先安排旅遊巴前來接載。有旅客表示，用餐時間充裕，不用排隊。

位於崇安街的「嘉樂軒」是區內其中一間專門接待旅行團的中式酒樓，過往午市時段必定人山人海，今早11時許，有旅行團乘搭大巴抵達，由於酒樓地下門口設圍欄和膠帶管控人流，旅客需排隊進入酒樓，期間秩序良好，未見混亂。旅客用餐後，亦有序地在街上排隊，等候登候繼續行程。有內地領隊說，事前有接獲旅監局相關提示，形容操作符合要求。亦有領隊說事前有向食肆提前預約好，亦會確保團友有30分鐘食飯時間。

來自廈門的白先生表示，用餐安排還好，半小時吃飯不會感到匆忙，亦不用排隊，而飯後行程將前往太平山。有四川旅客表示，今天抵達香港，下午將前往廣州，認為半小時的用餐時間足夠，「當兵的規定5分鐘吃完，30分鐘還不夠？」，她整體滿意旅行團安排，「體驗可以，人不要要求太高、太完美，世界上沒有完美的東西。」湖南旅客楊先生表示，4日3夜的行程包括前往港澳及深圳，而今天從珠海乘搭金巴抵港，中午用餐後將前往景點，晚上再抵達深圳。相比以往隨團來港，由於團多要等位，但今天沒有那麼擁擠，不用久候即可進入食肆，認為旅監局新安排都有做到。