春去夏來防疫不再　公眾泳池泳灘4月重開　

春去夏來，康樂及文化事務署(康文署)今日(30日)宣布，轄下泳館4月1日起或完成年度維修後陸續開放，市民可以在撤銷所有防疫設施下的新泳季暢泳。同時設有暖水及非暖水游泳設施的17個泳館(詳見表)，暖水游泳設施4月1日至15日會繼續開放，而非暖水游泳設施則於4月16日起開放。同時，該署同日公布，轄下18個刊憲泳灘亦會由4月1日起重新提供救生服務。

在4月至10月期間，康文署轄下游泳池(除了梅窩游泳池)每日由上午6時30分至晚上10時，分三節時段開放，期間有兩段各一小時的暫停開放時段；梅窩游泳池的早上開放時間則由上午8時30分開始，以配合港外線渡輪班次，期間亦有兩段各一小時的暫停開放時段。而九龍城區的九龍仔游泳池現正進行改建工程需要暫停開放，預計於2024至2025年度重開。

另一邊廂，在泳季期間(4月至10月)，康文署會由每日上午9時至下午6時於上述的刊憲泳灘提供救生服務；在6月至8月游泳旺季期間的星期六、日及公眾假期，救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時。署方呼籲市民切勿在沒有救生員當值的泳灘游泳，以避免發生意外。

17個提供暖水及非暖水的泳館：

香港島：

分區 泳館

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中西區 堅尼地城游泳池

灣仔區 摩理臣山游泳池

九龍：

分區 泳館

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九龍城 何文田游泳池

黃大仙 斧山道游泳池

摩士公園游泳池

觀塘 觀塘游泳池

深水埗 荔枝角公園游泳池

油尖旺 九龍公園游泳池

新界：

分區 泳館

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離島 東涌游泳池

北區 粉嶺游泳池

沙田 顯田游泳池

沙田賽馬會游泳池

荃灣 城門谷游泳池

屯門 屯門游泳池

屯門西北游泳池

元朗 元朗游泳池

西貢 將軍澳游泳池*

*因進行供電系統優化工程，將軍澳游泳池將由4月11日至15日暫時關閉。